Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

26,33 USD +22,01% (17.12.2021, 18:35)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

29,1527 USD +19,23% (17.12.2021, 18:21)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.600 Leinwänden weltweit. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC schnelle am Freitag zweistellig nach oben. Grund für die plötzlichen Kursgewinne sei der jüngste "Spider-Man"-Teil "No Way Home". Der Film habe laut Unternehmensangaben bereits zur Premiere in den eigenen Kinos die bisher höchsten Ticketverkäufe seit dem Jahr 2020 erzielt.Wie AMC mitgeteilt habe, hätten gestern Abend rund 1,1 Millionen Besucher in den Kinos des US-Konzerns gesehen. Dies sei die höchste Besucherzahl zum Kinostart eines neuen Films gewesen, der im Dezember erstmals in den US-Kinos des Unternehmens über die Leinwand geflimmert habe. Für AMC sei "Spider-Man: No Way Home" zudem der zweiterfolgreichste Kinostart aller Zeiten, lediglich der 2019 erschienene Film "Avengers: Endgame" habe zur Premiere noch mehr Besucher angelockt.An der Börse sei die AMC-Aktie im US-Handel zeitweise um 21 Prozent auf 29,63 Dollar nach oben gesprungen. Zuletzt habe noch ein Plus von 19 Prozent auf 29,25 Dollar zu Buche gestanden. Der übergeordnete Abwärtstrend sei allerdings weiter intakt. GameStop nur für Hardcorefans und Zocker geeignet, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie: