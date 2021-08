Die Erholung bei AMC Entertainment laufe, auch wenn der Virus noch immer ein Risiko darstelle. Anleger würden die schneller als erwartete Rückkehr in Richtung Normalität feiern und die AMC-Aktie vorbörslich knapp zehn Prozent nach oben schicken.



"Der Aktionär" sieht das aktuelle Kursniveau trotz der sich normalisierenden Geschäftsentwicklung jedoch weiterhin als übertrieben an, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 10.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

31,00 EUR +7,71% (10.08.2021, 13:14)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

33,80 USD +3,36% (09.08.2021)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (10.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe der Kinobetreiber AMC Entertainment unter dem Strich überrascht - und sogar im vierten Quartal wieder einen Gewinn in Aussicht gestellt.AMC habe im Juni-Quartal einen Umsatz von 445 Millionen Dollar erwirtschaftet - deutlich mehr als die 18,9 Millionen Dollar im Corona-Quartal 2020, aber auch eine Steigerung gegenüber den 148 Millionen Dollar aus dem ersten Quartal 2021.Der Nettoverlust sei erneut eingedämmt worden auf 344 Millionen Dollar, beziehungsweise auf einen Verlust je Aktie von 0,71 Dollar. Im Vorjahresquartal habe der Nettoverlust noch 561 Millionen Dollar betragen.Damit habe AMC Entertainment im zweiten Quartal besser abgeschnitten, als von Analysten erwartet worden sei. Die Wall Street-Experten hätten nur mit einem Umsatz von 382 Millionen Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,94 Dollar gerechnet.Mit dem zweiten Quartal ende nun langsam der lange Leidensweg des Kinobetreibers. Denn seit dem 30. Juni seien alle US-Kinos (593) und 95 Prozent der internationalen Häuser (335) wieder geöffnet. Damit gehe es nicht nur an der Ticket-Kasse wieder voran, sondern auch bei den Popcorn- und Cola-Verkäufen - ein Geschäft, in dem AMC sehr starke Gewinnmargen einfahre."Wir glauben dies gibt uns die finanzielle Kraft, auch in Zeiten des Coronavirus mutig voranzugehen", so Aron. Und tatsächlich investiere AMC wieder in den Kauf oder die Miete neuer Kinos. Zudem solle eine neue Zahlungstechnologie eingeführt werden, die auch die Bitcoin-Zahlungen ermögliche.Noch bleibe die Corona-Krise aufgrund der Delta-Variante zwar ein Risikofaktor. Das würden auch die 22 Millionen Kinobesucher im Q2/2021 zeigen - deutlich weniger als im Q2/2019, als 97 Millionen Tickets verkauft worden seien. Doch die Geschäftsführung traue sich zu, bereits im vierten Quartal wieder schwarze Zahlen zu schreiben.Den Quartalsbericht schließe Aron mit folgendem Satz: "Kurz zusammengefasst, wir sind der größte Kinobetreiber der Welt - und AMC geht wieder in die Offensive."