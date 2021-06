Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (01.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs als Meme-Aktie bekannt gewordenen Papiere der Kinokette AMC Entertainment mache in Juni genau dort weiter, wo er im Mai aufgehöhrt habe: Mit einem satten Plus. Doch diesmal habe der zweistellige Zuwachs einen Auslöser, der außerhalb der WallStreetBets-Community liege. Das Unternehmen habe einen Investor an Bord geholt.Die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management habe 8,5 Millionen Aktien der Kinokette übernommen und dafür etwa 230 Millionen Dollar bezahlt. Gegenüber dem Schlusskurs der AMC-Aktie vom Freitag, der bei 26,12 Dollar gelegen habe, bedeute das einen Aufschlag von fast vier Prozent.Mittlerweile habe sich das Umfeld für Kinobetreiber in den USA etwas aufgehellt. Sinkende Corona-Fälle und Erfolge bei der Impfkampagne würden den Amerikanern auch wieder Lust auf Kino machen. Laut dem Datendienstleister Cardify würden sich 68 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage auf Filme außerhaus freuen.Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" rät nach wie vor davon ab, bei der Zockerei mit den Meme-Aktien einzusteigen. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link