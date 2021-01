Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

12,90 EUR +217,73% (27.01.2021, 17:55)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

15,605 USD +214,62% (27.01.2021, 17:40)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie Deutschland:

AH9



NYSE-Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die krassen Kursausschläge bei GameStop seien an der Börse derzeit in aller Munde. Doch es gehe noch heftiger: So habe die Aktie des Kinobetreibers AMC Entertainment am Mittwoch in der Spitze 962 Prozent höher als noch Anfang Januar notiert. Neben Reddit-Usern und Robinhood-Tradern habe es bei AMC zu Wochenbeginn immerhin auch eine positive Unternehmensmeldung gegeben.Aufgrund der Corona-Pandemie kämpfe AMC nach wie vor ums Überleben. Am Montag habe der Konzern aber gemeldet, dass die Finanzierung des laufenden Betriebs bis weit ins Jahr 2021 habe sichergestellt werden können. "Das bedeutet, dass alle Gerüchte über eine drohende Insolvenz bei AMC komplett vom Tisch sind", so CEO Adam Aron.Klar sei aber auch, dass die Probleme des Konzerns damit noch lange nicht gelöst seien. Doch AMC sei wie GameStop zum Ziel der Reddit-Community geworden. Laut FactSet seien derzeit 24 Prozent der Aktien leerverkauft. Die Hedgefonds, die short auf AMC seien, seien durch den enormen Kursanstieg zuletzt entsprechend stark unter Druck gekommen - ihre Eindeckungskäufe hätten die Rally noch einmal befeuert und für die irrwitzige Performance gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie: