NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

26,12 USD -1,51% (28.05.2021)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (31.05.2021/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktie steigt im Zuge der Meme-Aktienmanie weiter an - AktiennewsDie Aktie von AMC Entertainment (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) eröffnete am Freitag mit einem weiteren enormen bullischen Gap, da die Meme-Aktienmanie weiter anhält, so die Experten von XTB.Die Aktien der Kinokette würden derzeit um etwa 10% steigen, aber zu Beginn der US-Sitzung seien sie sogar um 33% gesprungen und hätten den Marktwert des Unternehmens auf über 17 Milliarden Dollar gebracht. Das Ausmaß der Meme-Aktien-Manie, die diese Woche stattfinde, sei wirklich außergewöhnlich und AMC Entertainment sei diesmal der Gewinner - der Aktienkurs sei buchstäblich in die Höhe geschossen und habe seit Montagmorgen mehr als 180% zugelegt.Analysten der BofA hätten gesagt, dass AMC Entertainment GameStop als Top-Reddit-Trend im WallStreet Bets-Forum abgelöst habe. Nichtsdestotrotz hätten auch Aktien wie GameStop, Koss oder Beyond Meat in dieser Woche eine Rally hingelegt. Laut Bloomberg News habe die viertägige Gewinnserie der AMC Entertainment-Aktie zu enormen Verlusten bei Leerverkäufern geführt - Investoren, die gegen AMC gewettet hätten, hätten Berichten zufolge rund 1,3 Milliarden Dollar verloren. In der Zwischenzeit gebe es einige Hashtags, die derzeit auf Twitter zu sehen seien: #AMCSTRONG, #AMC500k, und #OccupyWallstreetAMC. (News vom 28.05.2021)Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:24,76 EUR +15,59% (31.05.2021, 10:51)