ISIN ALNO-Aktie:

DE0007788408



WKN ALNO-Aktie:

778840



Ticker-Symbol ALNO-Aktie:

ANO



Kurzprofil ALNO AG:



Die ALNO AG (ISIN: DE0007788408, WKN: 778840, Ticker-Symbol: ANO) zählt mit der Kernmarke ALNO sowie Wellmann, Pino, Piatti und Forster Schweizer Stahlküchen bzw. ALNOINOX zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier internationalen Produktionsstandorten mit insgesamt rund 2.100 Mitarbeitern produziert ALNO ein Küchenvollsortiment für den deutschen und internationalen Markt. Der ALNO Konzern ist mit über 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 522 Millionen Euro.



Das Geschäftsfeld der ALNO AG umschließt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Küchenmöbeln sowie den Verkauf von Elektrogeräten und Zubehör. (08.01.2018/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ALNO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Küchenbauers ALNO AG (ISIN: DE0007788408, WKN: 778840, Ticker-Symbol: ANO) unter die Lupe.Die Übernahme des traditionsreichen Unternehmens aus Pfullendorf durch den britischen Investor Riverrock sei in trockenen Tüchern. Wie der Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Wochenende mitgeteilt habe, seien alle wesentlichen Bedingungen für die Wirksamkeit des Kaufvertrags erfüllt. Die ALNO-Aktie sei heute Morgen zeitweise um mehr als 600% explodiert falle aber bereits wieder."Der Aktionär" bleibe jedoch weiterhin zurückhaltend gegenüber der ALNO-Aktie. Derzeit seien nur Zocker drin, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2018)Tradegate-Aktienkurs ALNO-Aktie:0,227 EUR +305,36% (08.01.2018, 12:13)