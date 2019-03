Mittel- und längerfristig sollten sich für die ALBIS Leasing-Aktie ausgehend vom aktuellen Kurs von 2,81 Euro aber Chancen ergeben, so Matthias Wahler. (Ausgabe 3/2019)



Kurzprofil ALBIS Leasing AG:



Die ALBIS Leasing Gruppe (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, Ticker-Symbol: ALG) ist mit ihren Leasing- und Servicekonzepten seit über 25 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Dank seines branchenbezogenen Finanzierungs-Know-hows und seiner kundenorientierten Leasinglösungen zählt der in Hamburg ansässige Konzern zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland. In den Bereichen Investitionsgüter- und Vertriebsleasing bietet die hersteller- und bankenunabhängige ALBIS Leasing Gruppe mittelständischen Unternehmen für zahlreiche Produktgruppen vielfältige Finanzierungsmodelle an. (15.03.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - ALBIS Leasing-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Über viele Monate war die Entwicklung der ALBIS Leasing AG (ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, Ticker-Symbol: ALG) vom Streit dreier großer Aktionärsgruppen über die künftige Ausrichtung geprägt, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Der größte ALBIS-Aktionär sei der Firmengründer und langjährige Vorstandsvorsitzende Hans Otto Mahn. Über die Manus Vermögensverwaltung halte er 33% der Anteile. Weitere 19% seien dem Nürnberger Unternehmer Christoph Zitzmann zuzurechnen und der Hamburger Kaufmann Bernd Günther habe eine Beteiligung von gut 11% gemeldet.Unter den Großaktionären hätten jedoch seit der Hauptversammlung (HV) 2018 Streitigkeiten geherrscht. Wie verhärtet die Fronten gewesen seien, habe die Tagesordnung der für den 28.02.2019 einberufenen außerordentlichen HV gezeigt: Zitzmann habe unter anderem die Einleitung einer Sonderprüfung zur Untersuchung der Vorgänge rund um die Kapitalerhöhung im Jahr 2016 und den Vertrauensentzug gegenüber Vorstandssprecher Bernd Dähling gefordert.Mahn habe ebenfalls eine Sonderprüfung gewollt. Ihm sei es allerdings um das Verhalten von Vorstand und Aufsichtsrat im Zusammenhang mit dem Ausschluss seiner Aktien auf der HV am 11.07.2018 gegangen, die angeblich nicht rechtmäßig angemeldet gewesen seien. Außerdem habe es verschiedene Anträge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern gegeben. Es sei also eine unruhige Veranstaltung zu erwarten gewesen.Beim offiziellen Start um 11 Uhr habe der gerichtlich bestellte Versammlungsleiter Matthias Höreth den etwa 150 angereisten Aktionären mitgeteilt, dass sich noch Gesprächsbedarf zwischen Aktionären ergeben habe. Der HV-Beginn sei deshalb um 90 Minuten nach hinten verschoben worden.Als Folge daraus habe der Aktionär Zitzmann seine Anträge betreffend Vertrauensentzug und Sonderprüfung zurückgezogen, was in der späteren Debatte einhellig begrüßt worden sei. Bei der Neubesetzung des Aufsichtsrats, die nach den Rücktritten des Vorsitzenden Rolf Aschermann und des Aufsichtsratsmitglieds Marc Tüngler notwendig geworden sei, habe ebenfalls eine Einigung erzielt werden können. Wider Erwarten sei die HV nach diesem aufregenden Auftakt somit doch zu einer ruhigen Veranstaltung geworden.Aus Sicht der Streubesitzaktionäre sei es sehr positiv zu werten, dass die Hauptaktionäre endlich an einem Strang zu ziehen scheinen. Der Fokus könne jetzt wieder auf das operative Geschäft gelegt werden. Und die Perspektiven hierfür würden interessant klingen: Nach dem Verkauf des Geschäftsbereichs Fahrzeugleasing konzentriere sich ALBIS nun auf das Leasing von beweglichen Wirtschaftsgütern für Gewerbekunden, worin bei weitgehend automatisierter Abwicklung dank der zu realisierenden Skaleneffekte einiges an Ertragspotenzial schlummere.Im ersten Halbjahr 2018 habe das Neugeschäft um 12,9% auf 41,0 Mio. Euro ausgeweitet werden können und Auftragsbestand habe zum 30.06.2018 mit 23 Mio. Euro um 50% über dem Vorjahreswert gelegen. Der Gewinn habe sich zwar rückläufig entwickelt, was aber ausschließlich Sondereffekten geschuldet gewesen sei. Auf bereinigter Basis habe sich das Ergebnis pro Aktie um 3 Cent auf 0,16 Euro erhöht. Für das Gesamtjahr 2018 habe ALBIS einen Anstieg des Neugeschäftsvolumens um nahezu 20% gemeldet. Im laufenden Jahr könnte die Ertragslage jedoch noch durch die jüngsten Veränderungen belastet sein.