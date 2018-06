Xetra-Aktienkurs AKASOL-Aktie:

50,49 EUR +2,52% (29.06.2018, 10:10)



ISIN AKASOL-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN AKASOL-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol AKASOL-Aktie:

ASL



Kurzprofil AKASOL AG:



Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. AKASOL wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (29.06.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist seit heute im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, so die Deutsche Börse AG.Die Aktien des Darmstädter Batterie-Herstellers hätten zum Handelsstart bei 48,80 Euro nach einem Ausgabepreis von 48,50 Euro notiert. Die aktuelle Zahl der Börsengänge in Frankfurt seit Jahresbeginn steige damit auf 13.Die AKASOL AG produziere Hochleistungsbatteriesysteme für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Schiffe, Industriefahrzeuge und stationäre Anwendungen. Das Unternehmen sei 1990 als Ausgründung der TU Darmstadt gestartet und sei bis 2008 ein gemeinnütziger Verein gewesen. Mit dem Erlös aus dem Börsengang wolle AKASOL sowohl in Deutschland als auch international expandieren. Die Mitarbeiterzahl von derzeit 110 und die Produktionskapazitäten sollten deutlich ausgeweitet werden. Aktuell könne das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich Batteriesysteme für bis zu 1.500 vollelektronische Busse oder bis zu 6.000 Nutzfahrzeuge herstellen. Durch den Trend, im öffentlichen Nahverkehr stärker auf Elektromobilität zu setzen, habe AKSASOL einen Auftragsbestand von 1,45 Mrd. Euro bis zum Jahr 2024.Börsenplätze AKASOL-Aktie: