Börsenplätze AKASOL-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AKASOL-Aktie:

123,60 EUR +0,82% (01.11.2021, 14:57)



XETRA-Aktienkurs AKASOL-Aktie:

124,00 EUR -2,05% (01.11.2021, 15:05)



ISIN AKASOL-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN AKASOL-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol AKASOL-Aktie:

ASL



Kurzprofil AKASOL AG:



Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. AKASOL wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (01.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - AKASOL-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesystem-Herstellers AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) von "halten" auf "verkaufen" herab.Knapp 93% der Aktien seien der ABBA BidCo (BorgWarner) angedient worden, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie schreiben. Und diese habe die Barabfindung auf 119,16 Euro/ASL-Aktie festgelegt. Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer habe bereits sein positives Votum - bezüglich der Angemessenheit der Barabfindung - in Aussicht gestellt, habe AKSAOL jetzt mitgeteilt. Der Verschmelzungsvertrag zwischen der AKASOL und der ABBA BidCo sei für den 01.11.2021 geplant. Squeeze out und Delisting sollten folgen, eine a.o. HV am 17.12.2021 müsse darüber entscheiden. Zum 30.09.2021 habe C. Bovenschen bereits das Unternehmen verlassen, Jörg Reinhardt - langjähriger Finanzexperte bei BorgWarner - sei auf dem CFO-Posten unmittelbar gefolgr, berichte das Researchhaus aus Frankfurt am Main weiter.Unterdessen hätten die Kunden im H1/2021 - im Zeichen der COVID-Pandemie - ankündigungstreu geordert; gleiches gelte für den Kapazitätsausbau bei ASL. Produktion und Auslieferungen allerdings würden zusehends behindert (Teileverfügbarkeit, Logistikprobleme).Die Peergroup-Bewertung sei jüngst gefallen, das Chance-/Risiko-Verhältnis deute ein großzügiges Angebot an, würden die Experten schreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link