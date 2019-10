AJAX könnte erneut eine starke Saison hinlegen. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung des solide geführten Vereins ohne Nettoschulden immer noch zu günstig.



Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (11.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.AJAX Amsterdam sei die spannendste Aktie der vergangenen Saison gewesen. Nur haarscharf habe die taltentierte Truppe das Champions-League-Finale verpasst. Danach hätten zahlreiche Experten den großen Ausverkauf befürchtet. Doch es sei anders gekommen:Der entscheidende 2:0-Erfolg gegen Nikosia habe AJAX Amsterdam nicht nur zur Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase verholfen. Er habe auch einmal mehr gezeigt: Der Verein sei gesegnet mit Talenten! Denn in der Startelf im wohl wichtigsten Spiel der Saison hätten wieder einmal Spieler gestanden, die in ganz Europa bisher kaum ein Experte auf dem Schirm gehabt habe: So hätten mit dem Mexikaner Edson Alvarez und dem Argentinier Lisandro Martinez zwei 21-jährige Neuzugänge das defensive Mittelfeld gebildet. Rechts in der Viererkette habe zudem das Eigengewächs Sergiño Dest gespielt - gerade einmal 18 Jahre alt.Alle drei hätten ihre Sache gut gemacht und belegt, dass AJAX nicht nur über eine hervorragende Jugendausbildung verfüge, sondern auch über ein außergewöhnlich gutes Scouting-Team - gerade für den lateinamerikanischen Raum. Aktuell stünden mit Nicolás Tagliafico und David Neres zwei weitere Top-Spieler unter Vertrag, die der Verein direkt aus Südamerika geholt habe.Darüber hinaus hätten mit Donny van de Beek, David Neres, Nicolás Tagliafico oder Hakim Ziyech einige der jungen Leistungsträger der vergangenen Saison trotz lukrativer Angebote gehalten werden können. Der totale Ausverkauf sei entgegen der Erwartungen vieler Experten ausgeblieben. Somit habe AJAX gute Chancen, die niederländische Meisterschaft zu verteidigen.Vor diesem Hintergrund erscheine die aktuelle Bewertung der AJAX-Aktie immer noch zu niedrig. Derzeit belaufe sich der Börsenwert des Vereins, der seit 2011 nur ein einziges Mal rote Zahlen geschrieben habe, auf 330 Millionen Euro. Der stets defizitäre Konkurrent Juventus Turin komme hingegen auf eine Bewertung von 1,5 Milliarden Euro. Manchester United bringe sogar über 2,5 Milliarden Euro und damit ein KGV von 108 auf die Waage - von beiden Aktien sollten Anleger nach wie vor die Finger lassen. In der AJAX-Bilanz sei zudem der Kaderwert zuletzt mit 110,6 Millionen Euro angegeben worden. Laut den noch relativ konservativen Schätzungen von Transfermarkt.de betrage dieser aber rund 350 Millionen Euro. Demnach sitze AJAX auf stillen Reserven von über 200 Millionen Euro.Durch die Verkäufe der beiden Eigengewächse Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt habe der Verein allein 150 Millionen Euro eingenommen (zudem seien noch weitere Bonuszahlungen im zweistelligen Millionenbereich möglich). Während de Jongs Transfer noch in das alte Geschäftsjahr gefallen sei, dürfte der Verkauf von de Ligt im Geschäftsjahr 2019/20 für einen stattlichen Gewinn sorgen.Indes habe der Chart die scharfe Korrektur nach dem Ausscheiden im Halbfinale der Champions League abgeschlossen. Glücke der Sprung über die Widerstände im Bereich von 19 Euro, wären - bei anhaltendem sportlichen Erfolg - rasch Notierungen weit oberhalb der Marke von 20 Euro drin.