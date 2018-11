XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,23 EUR -0,32% (13.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,28 EUR -0,75% (13.11.2018, 18:22)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (13.11.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach dem Short Squeeze, der die AIXTRON-Aktie innerhalb weniger Tage um mehr als 50 Prozent nach oben getrieben habe, sei der Kurs wieder zurückgefallen. Die Bären in Form von Leerverkäufern hätten das Kommando erneut übernommen.Mit der Anhebung der Jahresprognose habe die AIXTRON-Aktie nach einer mehrmonatigen Talfahrt zur Gegenbewegung angesetzt. Vom Tief bei 7,64 Euro sei der Kurs innerhalb weniger Handelstage um mehr als 58 Prozent nach oben geschossen und habe am 2. November ein Verlaufshoch bei 12,10 Euro markiert. Im Anschluss habe es so ausgesehen, als würde der Kurs "nur" in den Konsolidierungsmodus übergehen. Doch die wichtige horizontale Unterstützung bei 10 Euro habe sich wider Erwarten nicht als stabil genug erwiesen. Folge: Die Talfahrt habe sich beschleunigt und den Kurs sogar wieder unter die 9-Euro-Marke gedrückt.Neuigkeiten zur operativen Entwicklung und frische Analysteneinschätzungen habe es keine gegeben. Dafür seien neue Transaktionen von Seite der Leerverkäufer gemeldet worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: