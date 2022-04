Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,73 EUR +10,86% (29.04.2022, 11:44)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,58 EUR +10,98% (29.04.2022, 11:29)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON würden derzeit gleich zwei potenzielle Gamechanger in die Karten spielen: Zum einen liefere das Unternehmen Anlagen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliciumcarbid (SiC). Aber auch die Nachfrage im Bereich Micro-LEDs ziehe an. Das würden auch immer mehr Analysten erkennen. Mit Jefferies habe heute auch der bisher größte Pessimist reagiert und die AIXTRON-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 35 Euro fast verdoppelt."Der Aktionär" habe bei AIXTRON zuletzt mehrfach erklärt: "Fokussieren sich die Investoren weiter auf die fundamentalen Kennzahlen und Aussichten der Gesellschaft, dann dürften die Aktie den Vorwärtsgang einlegen." Durch die doppelte Hochstufung bekomme die Aktie heute frischen Rückenwind. Details über die aktuelle Geschäftsentwicklung gebe es mit den Q1-Zahlen am 5. Mai. Investierte Anleger sollten vorerst an der AIXTRON-Aktie festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von AIXTRON befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze AIXTRON-Aktie: