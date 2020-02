Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,735 EUR +0,99% (11.02.2020, 08:26)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.02.2020/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) charttechnisch unter die Lupe.Seit gut 15 Monaten versuche die AIXTRON-Aktie eine Bodenbildung auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 8,62 EUR) zu vollziehen. Interessanterweise sei der beschriebene Stabilisierungsversuch mit einem idealtypischen Rücksetzer an eine alte Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2011 einhergegangen. Der laufende Stimmungsumschwung schlage sich zudem in mehreren Quartalskerzen mit kleinen Kerzenkörpern nieder. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über die letzten Erholungshochs bei 10,42/10,55/10,96 EUR.Hoffnungen in Sachen "erfolgreicher Ausbruch" würden derzeit diverse quantitative Indikatoren wecken. So sei der MACD wieder "long" positioniert, nachdem der Trendfolger zuvor bereits eine positive Divergenz ausgebildet habe. Im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) möchten die Analysten zudem den Bruch eines wichtigen Baissetrends hervorheben und auch der "HSBC Trendkompass" signalisiere eine idealtypische Haussephase. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 3,20 EUR. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, sollte die Aktie das jüngste "swing low" bei 9,42 EUR zukünftig nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2020)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:10,65 EUR +0,57% (10.02.2020, 17:35)