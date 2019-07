Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach einer fast zweimonatigen Gesprächspause sollten die Handelsgespräche zwischen China und den USA neu aufgenommen werden. Das dürfte auch in der Chipbranche, die zuletzt spürbar unter der Verunsicherung durch den Zollstreit gelitten habe, eine Welle der Erleichterung auslösen - auch bei den heimischen Vertretern. Der Anlagenbauer AIXTRON starte mit satten Aufschlägen in die neue Handelswoche."Wir sind wieder auf dem richtigen Weg", habe US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen (G20) am Samstag in Osaka in Japan gesagt. Er habe von einem "ausgezeichneten Treffen" gesprochen. Trump habe zugesichert, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Chinas gewesen sei. Auch habe er die Blockade des chinesischen Telekomriesen Huawei vorerst aufgehoben.Doch mit den Neuigkeiten vom Wochenende das Blatt habe sich gewendet: Mit der in Aussicht gestellten Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China dürfte ein großer Bremsklotz vom Tisch sein - zumindest vorerst. Ob sich die Kunden des Analagenbauers für die Halbleiterindustrie ihre Investitionen nun umgehend hochfahren würden, bleibe fraglich.Bestätige der Vorstand dann die Prognosen für das Gesamtjahr, dürften der Knoten bei der Aktie endgültig durchschlagen werden. Denn mittel- und langfristig dürfte AIXTRON von seiner breiten Aufstellung profitieren. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden - und hier habe die Gesellschaft noch einige Eisen im Feuer.Wer den Abstauberlimits gefolgt sei, habe bereits einen kleinen Puffer aufgebaut. Spekulativ orientierte Anleger können aber weiter auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung zehn Euro setzen - sollten sich dabei aber auf eine hohe Volatilität einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link