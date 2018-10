XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,462 EUR -3,60% (10.10.2018, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,44 EUR -3,26% (10.10.2018, 10:26)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (10.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung des TecDAX-Titels sei in der Vergangenheit immer recht volatil gewesen. Neben Neuigkeiten zur operativen Entwicklung hätten insbesondere Analysteneinschätzungen für entsprechende Impulse gesorgt. Daran dürfte sich in den nächsten Wochen wenig ändern.Im laufenden Jahr habe das Papier mehr als 20 Prozent an Wert eingebüßt. Die Höchstkurse von rund 34 Euro Anfang 2011 seien in weite Ferne gerückt. Mehrere Monate habe der Support bei 9,75 Euro dem Aktienkurs Halt gegeben. Vor Kurzem sei die AIXTRON-Aktie auch unter die Marke gerutscht. Doch die Chancen auf ein schnelles Comeback stünden nicht schlecht. Denn bei einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von über 35 Prozent sei die Bewertung mit einem 2019er-KGV von 25 keinesfalls zu hoch.DER AKTIONÄR halte daher an seinem Fazit fest: Die gut gefüllten Orderbücher und die Adressierung der richtigen Wachstumsmärkte würden für Fantasie sorgen. Die nächsten belastbaren Zahlen würden am 30. Oktober kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: