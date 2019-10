"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.10.2019)



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 10. Oktober solle es zu neuen Gesprächen zwischen den USA und China kommen. Der andauernde Handelskrieg gefährde das globale Geschäft. Auch AIXTRON-Vorstand Bernd Schulte sei sich der Gefahr eines langwierigen Handelskriegs bewusst. Ansonsten zeige sich der Firmenlenker insgesamt recht zuversichtlich, was die Zukunftsentwicklung des Analagenbauers anbelange.Mit den Zahlen zum zweiten Quartal und der neuen Gewinnprognose habe AIXTRON Ende Juli positiv überrascht. Dass der Auftragseingang weiter rückläufig gewesen sei, sei nicht ins Gewicht gefallen. Denn hier sehe Vorstand Bernd Schulte Licht am Ende des Tunnels: Insbesondere aufgrund einer erwarteten Nachfragebelebung aus Asien sei er optimistisch, dass sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte verbessere.An den Rahmenbedingungen habe sich bei AIXTRON zuletzt nicht wirklich etwas geändert. "Alles läuft wie geplant. Sicherlich würden wir uns dennoch über ein Makroumfeld mit weniger Unsicherheiten und somit wieder einer höheren Investitionsbereitschaft freuen", so Schulte im September gegenüber dem "Aktionär".Der Vorstand sei sich der Gefahr eines langwierigen Handelskriegs bewusst: "Selbst, wenn wir nur begrenzt von dieser Situation betroffen sind, dürfen wir die Effekte auf Seiten unserer Kunden und deren Bereitschaft in Produktionskapazitäten zu investieren nicht außer Acht lassen." Diese Effekte spüre die Gesellschaft aktuell. "Doch ist der zunehmende Einsatz von effizienteren Technologien für diverse Anwendungen in gewissen Maße konjunkturunabhängig und trendgetrieben", wisse der Firmenlenker. "Darum bleiben wir auch weiter optimistisch was unsere Zukunftsentwicklung anbelangt."Die Nachfrage komme dabei aus fast allen Bereichen. "Wir sehen die Nachfrage zum einen aus dem Bereich der Leistungselektronik vornehmlich für Galliumnitrid (GaN)-Leistungs- und Hochfrequenzbauelemente z.B. für den Bau von 5G Sendemasten sowie Bauelementen aus Siliziumkarbid (SiC) für den Einsatz bei der Elektromobilität. Zum anderen kommt die Nachfrage aus dem Bereich der Optoelektronik, hier insbesondere für Laser für die Sensorik als auch die optische Datenübertragung", so Schulte.Mittel- bis langfristig seien die Aussichten also gut. Aber auch kurzfristig sehe sich der Vorstand auf Kurs: Der Turnaround sei bestätigt worden. Die Gewinnprognose für 2019 sei angehoben worden. Worauf könnten sich die Anleger im laufenden Jahr noch einstellen? "Auf die Erfüllung unserer Prognose. Der US-Dollar kann hierbei entscheidend sein ob wir unter oder über der 40-prozentigen Bruttomarge landen werden. Bei den Aufträgen und Umsätzen erwarten wir für das zweite Halbjahr ein höheres Niveau als im ersten."Was mache die Aktie? Die Aktie habe Ende Juli im Bereich der horizontalen Unterstützung bei 7,50 Euro eine neue Aufwärtsbewegung gestartet - sei aber gleich zwei Mal am horizontalen Widerstand bei 10,50 Euro abgeprallt. Aktuell hole die Aktie Luft für den nächsten Anlauf. Unterstützung gebe es im Bereich um neun Euro.Das Fazit bleibe daher unverändert: Könne die Aktie die massive Hürde nachhaltig hinter sich lassen, dann würde ein Kaufsignal mit erstem Ziel zwölf Euro generiert. Ziehe die Nachfrage tatsächlich nachhaltig an, seien mittelfristig deutlich höhere Notierungen möglich. Die nächsten Zahlen gebe es am 24. Oktober.