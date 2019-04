AIXTRON profitiere von seiner breiten Aufstellung. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich dabei in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden. Würden sich die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem zweiten Halbjahr verdichten, dann dürfte die Aktie nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen - auch wenn sich Anleger dabei auf eine anhaltend volatile Kursentwicklung einstellen sollten.



"Der Aktionär" setzt im Real-Depot und im Hebel-Depot vorerst weiter mit einer Trading-Position auf eine Trendvorsetzung, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.04.2019)



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Auch wenn man derzeit noch einen anderen Eindruck bekomme: Die breite Aufstellung in spannenden Wachstumsmärkten werde bei AIXTRON für eine spürbare Belebung des Geschäfts sorgen. Mit der anziehenden Nachfrage sollten Gewinne und Aktie nachhaltig steigen. Morgen gebe es aber erst einmal die Zahlen für das erste Quartal 2019.Bewegte Zeiten. Nach dem Börsengang 1997 habe AIXTRON das Auf und Ab des Neuen Marktes durch- und überlebt. Im Herbst 2016 habe ein chinesischer Investor für den Anlagenbauer ein Übernameangebot vorgelegt. Der Deal sei an einem US-Veto gescheitert. Das Geschäft von AIXTRON sei neu ausgerichtet worden. Ruhe sei aber nicht wirklich eingekehrt. Kurzfristig iei das Sentiment durch die Investitionszurückhaltung der Kunden und den Handelsstreit zwischen China und den USA belastet. Mittel- und langfristig gebe es aber allen Grund, für AIXTRON optimistisch zu sein - und an der Börse werde nun einmal die Zukunft gehandelt.Die Aktivitäten von AIXTRON würden die Entwicklung, Produktion und Installation von Anlagen für die Abscheidung (Deposition) komplexer Halbleitermaterialien umfassen. Die Gesellschaft mit Sitz in Herzogenrath bei Aachen verfüge über ein breites Technologieportfolio. Besonders im Fokus stehe die MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition). Die "Metallorganische Chemische Gasphasenabscheidung" sei eine Technologie, mit deren Hilfe ultradünne, einkristalline Schichten auf einen Halbleiter-Wafer aufgetragen würden. Diese Kerntechnologie sei hochkomplex, der Marktanteil von AIXTRON liege bei über 50 Prozent. Als großer Wettbewerber sei die US-amerikanische Firma Veeco zu nennen.Die Nachfrage werde vor allem durch Anforderungen an höhere Energieeffizienz, eine weiter steigende Verarbeitungs- und Übertragungsgeschwindigkeit von Daten sowie den Einsatz neuer 3D-Sensorik oder innovativer Displaytechnologien in der Unterhaltungselektronik und die Notwendigkeit zur Kostensenkung bei leistungs- und optoelektronischen Bauelementen beeinflusst. Mit ihren Maschinen versetze die Gesellschaft ihre Kunden in die Lage, die Leistungsfähigkeit und Qualität modernster Bauelemente der Leistungs- und Optoelektronik zu erhöhen und die eigene Effizienz zu steigern."Im Bereich der Optoelektronik - hier wurden 2018 rund zwei Drittel der Umsätze erwirtschaftet - sind unsere größten Wachstumstreiber Anlagen zur Herstellung von Lasern für die 3D-Sensorik in Smartphones sowie für industrielle oder sicherheitsrelevante Anwendungen und die optische Datenübertragung", erkläre AIXTRON-Vorstand Felix Grawert gegenüber dem "Aktionär". "Außerdem sehen wir uns hervorragend positioniert, um in Zukunft von Displays aus sogenannten MicroLEDs zu profitieren. Diese Displays versprechen ein brillantes Bild bei sehr niedrigem Energieverbrauch." Allerdings müssten hier von den Herstellern noch technische Herausforderungen im Produktionsprozess bewältigt werden. Die ersten Produkteinführungen würden erst in zwei Jahren erwartet.Doch damit nicht genug: Mit der OVPD (Organic Vapor Phase Deposition) habe die Gesellschaft noch eine Technologie zur Herstellung von Displays mit organischen Leuchtdioden (OLED) im Programm. Der Wachstumsmarkt für OLED-Displays sei zuletzt durch die Nutzung in Mobiltelefonen geprägt worden. Künftig dürfte es hier einen Schub durch die zunehmende Verbreitung von OLED-Fernsehern und den Einsatz in Fahrzeug-Displays geben.Mit dem Einstieg des Joint-Venture-Partners IRUJA (Südkorea) bei der AIXTRON-Tochter APEVA seien wichtige Weichen gestellt worden. AIXTRON befinde sich über die OLED-Tochter in der Qualifikationsphase mit einem großen asiatischen Displaykunden - in Finanzkreisen werde dabei oft der Name Samsung genannt. Das Erreichen der Qualifikation sei Voraussetzung für einen möglichen Einsatz in der Massenproduktion für OLED-Displays. Ein Prototyp sei bei diesem Kunden seit über einem Jahr im Einsatz. In der zweiten Jahreshälfte wird hier ein Folgeauftrag erwartet.Trotz aller Vorzüge leide auch AIXTRON wie fast alle Konzerne mit Bezug zur Halbleiterbranche derzeit unter der Zurückhaltung der Kunden in Sachen Investitionsbereitschaft. Die Zahlen für das erste Quartal am morgigen Dienstag (30. April) dürften davon noch immer stark geprägt sein. Investoren sollten hier aber nicht mehr auf dem falschen Fuß erwischt werden. Zumal im weiteren Verlauf des Jahres - vermutlich ab dem zweiten Halbjahr - eine verbesserte Entwicklung der Auftragslage zu erwarten sei. "Nach einem starken Jahr 2018, in dem sich die Industrie unter anderem auf die Vermarktung der 3D-Sensorik und die Produktion der dafür notwendigen Laserdioden eingestellt hat, sehen wir 2019 als ein Übergangsjahr", bringe der Vorstand die Situation auf den Punkt. "Dabei wollen wir weiter sehr profitabel sein und von fortgesetztem oder einsetzendem Wachstum in mehreren Märkten profitieren."Die breit gefasste Prognose für 2019 belege: Die Visibilität sei nach dem Turnaround 2017 recht gering. Bei Umsätzen zwischen 260 und 290 Millionen Euro (Vorjahr: 268,8 Millionen Euro) plane der Vorstand, im laufenden Jahr ein EBIT von 8 bis 13 Prozent des Umsatzes zu erzielen. Das EBIT solle dementsprechend zwischen 21 und 38 Millionen Euro (41,5 Millionen Euro) liegen. "Der Aktionär" erwarte bei steigenden Umsätzen ein leicht rückläufiges operatives Ergebnis. Ab dem kommenden Jahr dürften aber auch die Gewinne wieder dynamisch und vor allem nachhaltig zulegen. Passend dazu drehe der Vorstand an allen erdenklichen Schrauben, um die Margen zu verbessern.