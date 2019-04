XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,434 EUR +6,60% (12.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,392 EUR +6,17% (12.04.2019, 17:52)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Gerüchte um ein Interesse großer Halbleiterhersteller an der Technologie von des TecDAX-Konzerns würden die AIXTRON-Aktie kräftig antreiben. DER AKTIONÄR erwarte zwar keine Übernahme des Anlagenmaschinenbauers, sehe allerdings dennoch Kurspotenzial für den Titel.Durch mehrere Übernahmen habe der Spezialanlagenbauer die Palette an Anlagentypen und Materialsysteme über die Jahre kontinuierlich erweitert. Die Depositionsanlagen-Technologie der Gesellschaft mit Sitz in Herzogenrath bei Aachen ermögliche höchste Abscheideraten, biete die beste Nutzungseffizienz der organischen Materialien sowie eine exzellente Homogenität der Schichtdicke und Reproduzierbarkeit. AIXTRON habe weltweit mehr als 3.000 Anlagen ausgeliefert und seine Position am Markt über viele Jahre gefestigt.Besonders im Fokus stehe die MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition). Die Technologie sei hochkomplex, der Marktanteil von Aixtron am weltweiten Markt für MOCVD-Anlagen liege dem Vernehmen nach bei über 50 Prozent. Als einziger großer Rivale sei die US-amerikanische Veeco fast ähnlich dominant aktiv. Trotz aller Vorzüge leide auch AIXTRON wie fast alle Konzerne mit Bezug zur Halbleiterbranche aktuell unter dem viel zitierten Nachfragerückgang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: