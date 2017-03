XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

3,515 EUR +0,57% (06.03.2017, 09:42)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

3,515 EUR +0,14% (06.03.2017, 09:57)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.03.2017/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON in TecDAX aufgenommen - AktiennewsDie Deutsche Börse AG hat am Freitag Veränderungen in ihren Aktienindizes mit Wirkung zum 20. März 2017 bekannt gegeben, so das Unternehmen in einer heute veröffentlichten Studie. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktien der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) werden in den TecDAX-Index aufgenommen. Sie ersetzen dort die Aktien der STRATEC Biomedical AG. Die Aufnahme von AIXTRON SE erfolgte nach der Fast-Entry-Regel; das Unternehmen qualifiziert sich hinsichtlich seiner Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für eine Aufnahme in den TecDAX-Index. Für AIXTRON ist dies eine Rückkehr in TecDAX, im Dezember 2016 hatte die Aktie den Index wegen zu geringer Marktkapitalisierung verlassen.In den Indizes DAX, MDAX und SDAX ergeben sich keine Änderungen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutsche Börse AG ist der 5. Juni 2017.DAXR, MDAXR, SDAXR und TecDAXR sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG. (Pressemitteilung vom 03.03.2017)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: