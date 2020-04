XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,186 EUR +5,71% (22.04.2020, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,188 EUR +3,84% (22.04.2020, 11:55)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach dem zuletzt kräftigen Rückschlag würden die Anleger bei AIXTRON, Infineon und Siltronic wieder beherzt zugreifen. Impulse kämen von den recht optimistischen Signalen des Europas führenden Halbleitergiganten STMicroelectronics, den nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallenen Zahlen des großen US-Chipherstellers Texas Instruments und dem Auftragseingang des deutschen Spezialpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum.Das Datenpaket komme bei den heimischen Branchenvertreter gut an. Die Aktien von Aixtron & Co könnten deutlich an Wert zulegen, nachdem sie gestern noch deutlich Federn hätten lassen müssen. "Der Aktionär" sei für die AIXTRON-Aktie positiv gestimmt und sehe - vor allem mittelfristig - weiteres Kurspotenzial. Anleger sollten sich bei einem Investment allerdings auf einen volatilen Kursverlauf samt scharfer Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: