Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.07.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).Nach dem überaus erfreulichen Geschäftsjahresauftakt seien jetzt die Q2-Zahlen durchweg schlechter als erwartet ausgefallen. AIXTRON selbst wolle hier jedoch keine Schwäche erkennen. Der überraschende Umsatzrückgang in Q2 von 8,9% y/y sei laut Unternehmensangaben auf mit den Kunden vereinbarte Terminierungen der Auslieferungen zurückzuführen. Die Umsätze dürften daher in der zweiten Jahreshälfte entsprechend höher ausfallen, wovon der Analyst aktuell auch davon ausgehe. Deswegen habe das Unternehmen auch seinen Ausblick für 2018 erhöht. Jedoch seien einige neue Zielmarken bereits im Vorfeld vom Marktkonsens antizipiert worden, weshalb die neuen Zielsetzungen auch keine positiven Impulse für das Wertpapier hätten setzen können und diese gestern (26.07.) auch um 5% eingebrochen sei.Von der Neuausrichtung erwarte der Analyst langfristig positive Impulse und eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone. Ferner könnte AIXTRON mit seinen Anlagen, die für die Herstellung wichtiger Schlüsselkomponenten notwendig seien, sehr deutlich von wichtigen Wachstumstrends profitieren. Jedoch habe der Titel trotz der aktuellen Konsolidierung immer noch sehr viel von dem möglichen Wachstumspotenzial vorweggenommen.Bei unveränderten EPS-Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Votum für die AIXTRON-Aktie- einzig wegen der weiterhin sehr hohen aktuellen Bewertung über alle Bewertungskennziffern hinweg. (Analyse vom 27.07.2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: