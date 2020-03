Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,486 EUR +5,29% (17.03.2020, 14:48)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Um satte 42% sei die AIXTRON-Aktie in den letzten Tagen abgestürzt. Das Verlaufstief habe bisher bei 6,64 Euro gelegen. Ob die Talfahrt damit ihren kurzfristigen Höhepunkt gesehen habe, sei fraglich. Auch mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf das Zahlenwerk könnten noch nicht genau beziffert werden. Neue Aufträge für die Lieferung mehrerer MOCVD-Anlagen aus China würden in der aktuellen Marktphase untergehen.Die KONKA Group habe beim deutschen Spezialanlagenbauer mehrere MOCVD-Anlagen bestellt, um eine eigene Volumenproduktion von GaN-basierten (Galliumnitrid) uns AsP (Arsenid-Phosphid) Mini- und MicroLEDs aufzubauen. Kurzfristig verpuffe der Newsflow aber fast wirkungslos. Die Nachricht zeige jedoch, dass AIXTRON auf dem richtigen Weg sei und die Nachfrage nach der Technologie da seu. Die AIXTRON-Aktie sei im Rahmen der Coronavirus-Krise unter die massive Unterstützung bei 7,50 Euro und damit auch unter den Stopp des "Aktionärs" gerutscht. Nach einer Stabilisierung am Gesamtmarkt sollte die AIXTRON-Aktie jdoch schnell wieder Boden gut machen. Solange heiße es: Abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:7,472 EUR -1,40% (17.03.2020, 14:40)