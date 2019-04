XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (02.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Das Auf und Ab bei den Aktien aus der Halbleiterbranche setze sich fort. In der Regel würden die jeweiligen Impulse von Unternehmenszahlen, Prognosen der Wettbewerber aus der Peergroup, frischen Analystenstimmen oder Aktivitäten der Leerverkäufer ausgehen. AIXTRON bekomme heute Rückenwind durch einen neuen Auftrag. Der US-Photonikhersteller Applied Optoelectronics erweitere seine Produktion im wachsenden Lasermarkt mit mehreren sogenannte AIX 2800G4-Anlagen aus dem Hause AIXTRON.Dieser Auftrag, über den keine finanziellen Details bekannt seien, schüre die Hoffnung, dass die aktuelle Investitionszurückhaltung der Kunden doch nur vorübergehender Natur sei und der Rückgang beim Auftragseingang im laufenden Jahr doch nicht so stark ausfalle wie gedacht. Zudem habe AIXTRON allem Anschein noch ein paar Trumpfkarten in der Hinterhand: Neben der Erschließung der Wachstumspotenziale im Bereich Leistungselektronik würden (im zweiten Halbjahr mögliche) Aufträge für neu entwickelte OLED-Anlagen für Fantasie sorgen.Die Deutsche Bank habe mit ihrem Update den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gegeben. Die AIXTRON-Aktie habe sich von der horizontalen Unterstützung im Bereich der Tiefs von Oktober und Dezember 2018 gelöst. Der neue Auftrag sorge für frische Impulse. Das nächste Ziel bleibe daher die 10-Euro-Marke, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: