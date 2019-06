Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Micron Technology sorge für positive Impulse im Chipsektor - und damit auch für die AIXTRON-Aktie. Der US-Chiphersteller habe mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Zudem erkenne der Vorstand erste frühe Zeichen einer Nachfrageverbesserung. Eine Schwalbe mache zwar noch keinen Sommer. Dennoch würden die Chancen steigen, dass bei dem TecDAX-Titel die wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro vorerst halte.Die Meldung von Micron Technology sei ein Lichtblick für die zuletzt arg gebeutelte Chipbranche. Ob die Talsohle tatsächlich durchschritten sei und die Kunden ihre Investitionszurückhaltung in H2 wirklich ablegen würden, bleibe aber weiter unklar.An den Rahmenbedingungen habe sich bei AIXTRON zuletzt nicht wirklich etwas geändert. Während das Q1/2019 gemessen am Umsatz das stärkste Startquartal seit vielen Jahren gewesen sei, könne die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr noch nicht genau vorausgesehen werden.Bestätigt der Vorstand mit den Halbjahreszahlen Ende Juli die Prognosen für das Gesamtjahr, dürften die Bullen in jedem Fall wieder die Oberhand gewinnen.Michael Schröder von "Der Aktionär" setzt daher weiter auf die Zukunftskarte - und ein erneutes Abprallen an der der Unterstützung. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link