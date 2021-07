Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (08.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So schnell könne es gehen: Ende Juni habe es noch so ausgesehen, als könnten die Aktien von AIXTRON und Infineon wieder ihre bisherigen Jahreshochs ansteuern. Doch dann sei den Bullen die Luft ausgegangen. Heute zähle das Duo neben TeamViewer zu den größten Verlierern unter den heimischen Technologiewerten. Fundamentale Neuigkeiten gebe keine. Frische Zahlen seien erst für Ende Juli bzw. Anfang August auf der Agenda.Wer die Aktien von AIXTRON und Infineon aufgrund der mittel- und langfristig guten Aussichten im Depot habe, könne an dieser Stelle aufhören, den Text zu lesen. An den vom "Aktionär" zuletzt mehrfach dargestellten Perspektiven habe sich nichts geändert.Dennoch habe sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Den Infineon-Bullen sei am 29. Juni bei 34,80 Euro die Kraft ausgegangen. Bei AIXTRON sei an diesem Tag bei 23,56 Euro Schluss gewesen. Seitdem habe das Duo rund acht bzw. zwölf Prozent an Wert verloren. Heute würden beide Werte zu den größeren Verlierern zählen.Wenn nicht? Kein Beinbruch. Selbst wenn die Rücksetzer noch weiter ausgedehnt würden, sollten Anleger Ruhe bewahren. Spätestens mit den nächsten Zahlen dürfte sich auch das kurzfristige (Chart-)Bild wieder aufhellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Aixtron und Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.