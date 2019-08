Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe nach einem guten zweiten Quartal die Gewinnprognose für 2019 erhöht. Der Vorstand rechne mit einer Belebung der Nachfrage im zweiten Halbjahr - vor allem aus Asien. Liege er richtig, stehe die Kursampel auf Grün.Die Sorge vor einer Enttäuschung sei groß gewesen. Anleger seien bei AIXTRON an die Seitenlinie gewechselt oder hätten auf fallende Kurse spekuliert. Kurz vor den Quartalszahlen sei die Aktie unter die wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro gefallen. Doch dann habe der Kurs aufgedreht, sei Ende Juli vom Tief innerhalb weniger Tage um über 40 Prozent auf 10,55 Euro nach oben geschossen.Was sei passiert? Der Spezialist für Beschichtungsanlagen habe nicht nur über ein starkes zweites Quartal berichtet. Vorstand Bernd Schulte habe sogar die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht. Er erwarte nun Margen von 13 Prozent - visiere also das obere Ende der zuvor prognostizierten Bandbreite von 8 bis 13 Prozent an. Beim Umsatz plane Schulte weiter mit einem Wert zwischen 260 bis 290 Millionen Euro (Vorjahr: 269 Millionen Euro). Umgerechnet gehe AIXTRON damit von einem EBIT zwischen 33,8 und 37,7 Millionen Euro aus - deutlich mehr als von vielen Experten erwartet.Dass der Auftragseingang weiter rückläufig gewesen sei, sei nicht ins Gewicht gefallen. Denn hier sehe der Firmenlenker Licht am Ende des Tunnels: "Insbesondere aufgrund einer erwarteten Nachfragebelebung aus Asien sind wir optimistisch, dass sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte verbessert", so der Vorstand. Wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China dürften chinesische Kunden im zweiten Halbjahr vermehrt Maschinen bei AIXTRON bestellen, um heimische Lieferketten aufzubauen und die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.Stelle sich die Belebung des Auftragseingangs ein und könne der Vorstand die Profitabilität wie erwartet verbessern, sei der Titel mit einem 2020er KGV von 30 alles andere als zu teuer. Die Aktie dürfte daher nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen - dabei aber gewohnt volatil bleiben.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. "Der Aktionär" spekuliere im Real-Depot bereits auf weiter steigende Kurse. (Analyse vom 19.08.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".