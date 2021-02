Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,82 EUR +2,69% (01.02.2021, 16:36)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,845 EUR +2,76% (01.02.2021, 16:22)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie habe seit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um knapp 90 Prozent steigen können. Zahlen für das Gesamtjahr 2020 gebe es am 25. Februar. Die Planvorgaben dürfte die Gesellschaft erreicht haben. Vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr dürfte zeigen, ob die Rally weitergehe.Der Newsflow bei AIXTRON habe es zuletzt in sich gehabt: So sei mit Christian Danninger ein neuer Finanzchef gefunden worden. Zudem habe es Fortschritte bei einem möglichen OLED-Auftrag und mehrere Kurszielerhöhungen vonseiten der Analysten gegeben. Ebenfalls interessant: Trotz einer hohen Short-Quote von 8,3 Prozent habe sich die Aktie in den letzten Tagen recht stabil gezeigt.Die Nachfrage sei ungebrochen - vor allem aus dem Bereich der Leistungs- und der Optoelektronik. Die Prognosen für das abgelaufene Jahr dürfte die Gesellschaft klar erfüllt haben. Beim Umsatz werde ein im Vergleich zum Vorjahr stabiler Wert zwischen 260 bis 280 Millionen Euro erwartet; bei einer Marge zwischen zehn bis 15 Prozent.Nach ersten Teilgewinnmitnahmen können Anleger die weitere Entwicklung in Ruhe abwarten und den Stopp zur Absicherung auf 13,75 Euro nachziehen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link