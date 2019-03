Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (13.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Es bleibe spannend bei AIXTRON. Operativ gehe es darum, trotz der Investitionszurückhaltung der Kunden die eigenen Ziele im laufenden Jahr zu erreichen. Sollte sich das Geschäft im zweiten Halbjahr wie erwartet beleben, dann dürfte das gelingen. Die AIXTRON-Aktie notiere indes weiter knapp über der horizontalen Unterstützung im Bereich der Tiefs von Oktober und Dezember 2018.An den fundamentalen Eckpunkten habe sich bei AIXTRON zuletzt nichts verändert. Auch an der charttechnischen Situation gebe es im Vergleich zur Vorwoche keine nennenswerten Veränderungen. Komme es im zweiten Halbjahr tatsächlich zu einer Belebung des Geschäfts und verbessere sich die Auftragslage wie erwartet, dann dürfte die Aktie wieder höher notieren - also wieder mindestens den oberen Rand der Seitwärtsrange bei 10 Euro ansteuern. Risikobewusste Anleger könnten daher weiter versuchen, eine erste Position mit einem Limit bei 7,50 Euro abzustauben, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:7,712 EUR -1,43% (13.03.2019, 09:19)