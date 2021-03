Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (02.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).Mit den Zahlen für das vierte Quartal 2020 (testiert) habe AIXTRON die Analysten-Erwartungen beim Umsatz (+44,0% auf 108,1 (Vj.: 75,1; Analysten-Prognose: 101,4; Marktkonsens: 105,0) Mio. Euro) und Ergebnis (bspw. EBIT: +69,5% auf 24,5 (Vj.: 14,5; Analysten-Prognose: 20,3; Marktkonsens: 21,4) Mio. Euro) deutlich übertreffen können. Zudem wolle der Konzern erstmals seit 2011 überraschenderweise wieder eine Dividende (0,11 Euro je Aktie) ausschütten.Aufgrund der in Q4 deutlich verbesserten Geschäftsdynamik, den signifikant gestiegenen Auftragsbestand sowie des Auftragseingangs stelle AIXTRON für 2021 deutliche Zuwächse beim Umsatz, Auftragseingang und der EBIT-Marge in Aussicht. Auch hier habe das Unternehmen über den Analysten-Erwartungen gelegen. Er habe seine Prognose für 2021 (EPS: 0,41 (alt: 0,33) Euro; DPS: 0,13 (alt: 0,00) Euro) und für 2022 (EPS: 0,51 (alt: 0,48) Euro; DPS: 0,15 (alt: 0,00) Euro) angehoben.In Erwartung eines positiven (bisher: negativen) Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,13 Euro) von unter 10% stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die AIXTRON-Aktie, die in den letzten Monaten deutliche Kurszuwächse verzeichnen konnte, von "verkaufen" auf "halten" hoch. Das Kursziel werde von 9,00 auf 19,50 Euro angehoben. (Analyse vom 02.03.2021)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: