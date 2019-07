Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,502 EUR +1,19% (16.07.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,516 EUR +0,51% (16.07.2019, 16:01)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (16.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der erfolgreiche Turnaround aus dem Vorjahr sei bei AIXTRON durch ein starkes Auftaktquartal bestätigt worden. Die geringe Visibilität in Sachen Investitionsverhalten der Kunden aus der Halbleiterbrache sorge aber weiter für Verunsicherung. Die charttechnisch wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro sei kurz vor den Quartalszahlen durchbrochen worden. Ein Strohhalm bleibe den Bullen!Während das erste Quartal 2019 gemessen am Umsatz das stärkste Auftaktquartal seit vielen Jahren gewesen sei, habe der rückläufige Auftragseingang die Investitionszurückhaltung der Kunden bereits wieder gespiegelt. Das Volumen der neuen Aufträge sei im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf knapp 54 Millionen Euro zurückgegangen. Dieser Trend dürfte sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben.Beim Umsatz rechne "Der Aktionär" mit einem Umsatz in Höhe von rund 67 Millionen Euro. Für Q1/2019 hätten 68,7 Millionen Euro zu Buche gestanden. Bei einem EBIT von 7,3 Millionen Euro (Q1: 9,7 Millionen Euro) dürfte unter dem Strich ein Gewinn je Aktie von 0,05 Euro (Vorjahr: 0,08 Euro) herauskommen.Die Planvorgaben sollte der Vorstand bestätigten. Hier rechne AIXTRON derzeit mit einem Umsatz zwischen 260 und 290 Millionen Euro (Vorjahr: 268,8 Millionen Euro). Die EBIT-Marge solle zwischen acht und 13 Prozent des Umsatzes betragen, das EBIT also zwischen 21 und 38 Millionen Euro (Vorjahr: 41,5 Millionen Euro) liegen.Kurzfristig sei das Chartbild mit dem Bruch der horizontalen Unterstützung bei 7,75 Euro zwar deutlich angeschlagen. Hoffnung mache jedoch, dass bei der Aktie nach dem Verkaufssignal bisher noch nicht alle Dämme gebrochen seien.Bestätigt der Vorstand mit den Halbjahreszahlen am 25. Juli den Ausblick und fallen die Aussagen zum zweiten Halbjahr nicht zu pessimistisch aus, dann sollten sich die Bullen recht schnell - und vor allem auch recht dynamisch - zurückmelden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2019)