Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.07.2019/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die breite Aufstellung in spannenden Wachstumsmärkten werde beim deutschen Spezialanlagenbauer für eine spürbare Belebung des Geschäfts sorgen. Die Frage sei nur wann. Kurzfristig drücke die Investitionszurückhaltung der Kunden noch auf die Stimmung. Der Zahl der eingehenden Aufträge sei rückläufig. Nach dem starken Vorjahr dürfte 2019 ein Übergangsjahr werden.Die Unsicherheit zeige sich im Kursverlauf: Mit dem Bruch der horizontalen Unterstützung bei 7,75 Euro sei ein Verkaufssignal generiert worden. Hoffnung macheje allerdings, dass die AIXTRON-Aktie im Anschluss nicht nachhaltig nach unten "durchgerauscht" sei. Wichtig für die Bullen wäre, dass der DAX-Titel das ehemalige Unterstützungsniveau schnell wieder zurückerobert.Bestätige der Vorstand mit den Halbjahreszahlen am 25. Juli den Ausblick und würden die Aussagen zum zweiten Halbjahr nicht zu pessimistisch ausfallen, dann sollten sich die Bullen recht schnell - und v.a. auch recht dynamisch - zurückmelden, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:7,576 EUR +0,29% (17.07.2019, 16:06)