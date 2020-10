XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe in den ersten neun Monaten 2020 beim deutschen Spezialmaschinenbauer nur einen begrenzten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung gehabt. Die Nachfrage nach den Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie sei ungebrochen hoch gewesen. Beim Ausblick werde der Vorstand beim Umsatz zwar etwas vorsichtiger. Dennoch stimme das Bild und die Q3-Zahlen würden zu den Schätzungen im Vorfeld passen: Durch die im Vergleich zum Vorquartal erneut gestiegenen Umsätze und etwas geringeren Betriebskosten habe AIXTRON das Betriebsergebnis und den Gewinn deutlich steigern können. Um den wachsenden Anforderungen in den Zukunftsmärkten wie dem 5G-Mobilfunk und der Elektromobilität gerecht zu werden, investiere AIXTRON weiterhin viel Geld in die Weiterentwicklung seiner Technologie.Die Zahlen hätten wenig Neues gebracht. Die AIXTRON-Aktie habe zuletzt wieder Boden gutmachen können. Ob der Titel dieses Niveau im angeschlagenen Marktumfeld kurzfristig halten könne, sei fraglich. Angesichts der starken Aussichten sollte ein größerer Rücksetzer jedoch ausbleiben. Investierte Anleger sollten daher vorerst dabei bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:10,455 EUR -3,99% (29.10.2020, 08:46)