Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Bei AIXTROM laufe es rund. Nach dem starken Ausblick für 2021 hätten die Anleger bei der Aktie des deutschen Hightech-Maschinenbauers kräftig zugegriffen und sie mit 20,35 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte 2011 getrieben. Es sei die vorläufige Krönung einer monatelangen Kursrally gewesen: Im Anschluss sei die AIXTRON-Aktie zwar wieder unter die 20-Euro-Marke zurückgekommen. Zum Vergleich: Anfang 2016 sei das Papier der damals noch defizitären Gesellschaft zeitweise zu weniger als 3 Euro gehandelt worden.Damals habe der chinesische Investors Fuijan Grand Chip (FGC) bei AIXTRON zugreifen wollen. Ende 2016 hätten die Chinesen ihr Übernahmeangebot über 6 Euro je Aktie oder 676 Mio. Euro jedoch zurückgezogen, nachdem der damalige US-Präsident Barack Obama wegen Sicherheitsbedenken sein Veto eingelegt habe. Auf dem aktuellen Niveau bringe es AIXTRON an der Börse auf einen Marktwert von rund 2 Mrd. Euro. Aus heutiger Sicht hätten die Chinesen 2016 also mehr als nur ein Schnäppchen gemacht.AIXTRON sei gut aufgestellt, um vom Digitalisierungsboom zu profitieren, den die Corona-Krise zusätzlich befeuert habe. Aber auch der 5G-Mobilfunk, die Verbreitung von Elektroautos und immer neue Technik in Smartphones würden dem Unternehmen Rückenwind bringen. So verbaue Apple in seinen iPhones mittlerweile auch sogenannte Lidar-Scanner, um mit Hilfe von Laserchips Entfernungen und Raumtiefe zu messen. AIXTRON wolle auf dieser Welle reiten und das Geschäftswachstum 2021 deutlich beschleunigen.Für das laufende Jahr würden Vorstand Bernd Schulze und sein Vorstandskollege Felix Grawert ein Umsatzwachstum von bis zu gut einem Drittel auf 320 bis 360 Mio. Euro erwarten. Ihr Optimismus fuße auf einer Geschäftsdynamik, die sich gerade im Schlussquartal 2020 deutlich verbessert habe. Hinzu kämen ein Auftragsbestand von knapp 151 Mio. Euro zum Jahreswechsel sowie ein erwarteter Anstieg des Ordereingangs auf 340 bis 380 Mio. Euro im neuen Jahr.Die Aussichten könnten zwar besser kaum sein. Die AIXTRON-Aktie dürfte nach der jüngsten Kursrally aber vorerst weiter im Konsolidierungsmodus verweilen. Anleger sollten nach der Verschnaufpause auf eine Trendfortsetzung in Richtung der Hochs während des großen Branchenbooms im Zuge des LED-Superzyklus 2010 und 2011 setzen. Damals sei der Kurs bis auf rund 34 Euro gestiegen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)