Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (05.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Bei AIXTRON habe sich die Auftragslage zuletzt weiter erholt. Dieser positive Trend dürfte anhalten. Der Vorstand baue auf einen Schlussspurt im vierten Quartal. Im kommenden Jahr dürfte die Nachfrage bei den Kunden nach den Anlagen von AIXTRON weiter anziehen. Gelinge es dem Vorstand die Margen zu verbessern, dürfte die Aktie ebenfalls wieder zulegen.Trotz der leichten Erholung der Auftragslage habe der Umsatz unter anderem aufgrund von länger als erwartet andauernden Prüfungen zur Erteilung von Exportlizenzen unter den Werten der Vorquartale gelegen. Dennoch hätten sich die Erlöse für die ersten neun Monate im Jahresvergleich leicht erhöht. Für das vierte Quartal werde eine Steigerung des Umsatzes erwartet."Der gestiegene Auftragseingang im dritten Quartal stimmt uns optimistisch, dass wir unsere Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen werden. Dabei helfen uns die weiter gesunkenen Kosten ebenso wie der nach wie vor vorteilhafte USD/EUR-Wechselkurs", so Vorstand Dr. Bernd Schulte.Bei erwarteten Umsatzerlösen von rund 260 Millionen Euro (Vorjahr: 268,8 Millionen Euro) werde mit einer Bruttomarge von rund 40 Prozent sowie einem EBIT in Höhe von rund 13 Prozent des Umsatzes gerechnet. Des Weiteren wolle der Vorstand einen Free Cashflow von rund 15 Millionen Euro erzielen.Im dritten Quartal seien die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorquartal um 17 Prozent auf 52,2 Millionen Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr rechne AIXTRON mit neuen Abschlüssen in Höhe von 220 Millionen Euro, was dem unteren Ende der Prognose von 220 bis 260 Millionen Euro entspreche. Nach neun Monaten hätten neue Order im Wert von rund 150 Millionen Euro in den Büchern gestanden. Die für das Schlussquartal in Aussicht gestellten 70 Millionen Euro seien der höchste Wert für ein Quartal in 2019 und damit als eindeutiges Signal zu werten, dass sich die Nachfrage weiter belebe.So weit, so gut. Im laufenden Jahr profitiere die Gesellschaft noch vom vorhandenen Auftragsbestand von knapp über 100 Millionen Euro. Wichtig für die Zukunft sei, dass sich der Auftragseingang nicht nur im vierten Quartal, sondern auch im Jahr 2020 nachhaltig verbessere - und das bei einer entsprechenden Preisqualität. Dann dürfte sich auch die Marge wieder nachhaltig verbessern.Die Aktie arbeite weiter an einer Stabilisierung. Gestern sei der Kurs wieder zurück in die Seitwärtsrange zwischen 10,50 Euro und 8,50 Euro geklettert. Kurzfristig seien zwar keine großen Sprünge zu erwarten. Die künftigen Impulsgeber seien jedoch definiert - und intakt.Anleger mit Weitblick können schwache Tage daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)