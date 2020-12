Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (03.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Auftragsdynamik bei AIXTRON sei ungebrochen. Die Nachfrage nach den Depositionsanlagen zur Halbleiterherstellung komme aus dem Bereich der Leistungs- und der Optoelektronik. Die Planvorgaben für das laufende Jahr dürfte die Gesellschaft erfüllen. Einen Ausblick gebe es traditionell erst im Februar. Die Aktie stehe schon jetzt vor einer wichtigen Entscheidung.Es sei ein offenes Geheimnis: Die Nachfrage nach Galliumnitrid (GaN)-Leistungs- und Hochfrequenzbauelementen z.B. für den Bau von 5G Sendemasten sowie Bauelementen aus Siliziumkarbid (SiC) für den Einsatz bei der Elektromobilität steige spürbar an.Hintergrund: Jeder Sendemast für 5G benötige GaN-Chips. Elektroautos würden zunehmend auf SiC als zentrales Element für den so genannten Main Inverter bauen. Hocheffiziente Stromversorgung wie für Serverfarmen würden zunehmend auf GaN für zentrale Funktionen setzen. Die Signalgeber für die optische Datenübertragung würden Laser als Lichtquelle benötigen.Könne sich der Auftragseingang bei AIXTRON nachhaltig verbessern - und das bei einer entsprechenden Preisqualität, dann dürften auch die Margen wieder anziehen. Angesichts der mittelfristig starken Aussichten sollte die Aktie weiter versuchen, endlich nachhaltig über die 12-Euro-Marke auszubrechen und in einen Aufwärtstrend Richtung 14 Euro und mehr überzugehen, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link