Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

21,95 EUR -3,73% (28.09.2021, 14:55)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

21,99 EUR -3,64% (28.09.2021, 14:41)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.09.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Europaweit habe sich am Dienstag die Talfahrt von Aktien aus dem Technologiesektor beschleunigt. Die Branche sei aktuell die mit Abstand schwächste der Stoxx-600-Übersicht. Als Grund werde neben den teilweise hohen Bewertungen im Technologiesektor vor allem der Renditeanstieg am Anleihemarkt genannt.Aktien mit Bezug zu Halbleiterbranche würden unter den heimischen Technologiewerten besonders hohe Verluste verzeichnen. Die Infineon-Aktie habe mit einem Abschlag von rund fünf Prozent im DAX die rote Laterne, sollte sich im Bereich um 35/36 Euro stabilisieren können.Aber auch bei Zulieferern wie AIXTRON (hier warte im Bereich um 20 Euro die nächste charttechnische Unterstützungszone), SÜSS Mictrotec, PVA TePla oder JENOPTIK würden die Anleger Gewinne mitnehmen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link