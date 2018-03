XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

16,86 EUR +0,69% (09.03.2018, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

16,835 EUR +0,61% (09.03.2018, 11:22)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (09.03.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktie: Noch kein Ende der Fahnenstange? AktienanalyseEs ist etwas über ein Jahr, als wir zuletzt über AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) berichtet hatten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seitdem habe der Spezialmaschinenbauer einen eindrucksvollen Turnaround hingelegt, infolge dessen der Aktienkurs von damals gut drei Euro auf in der Spitze fast 17 Euro geklettert sei. Angesichts der neuesten Entwicklungen müsse selbst damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.AIXTRON habe 2017 dank des Halbleiterbooms und des Verkaufs eines Firmenteils den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe der Konzern 4,9 Mio. Euro nach einem Fehlbetrag von 21,4 Mio. Euro im Jahr zuvor verdient. Allein im Schlussquartal 2017 seien 24,4 Mio. Euro hängen geblieben. Der Umsatz sei im Gesamtjahr 2017 um 17 Prozent auf 230,4 Mio. Euro gestiegen. 2018 wolle das Unternehmen nachhaltig in die Gewinnzone zurückkehren. Grundlage für den Optimismus sei der um 39 Prozent auf 108,6 Mio. Euro gestiegene Auftragsbestand.Der optimistische Ausblick und positive Analystenkommentare schoben die AIXTRON-Aktie auf den höchsten Stand seit 2011, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: