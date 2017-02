Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.02.2017/ac/a/nw)



Auf die Aktie des erst im Dezember vergangenen Jahres aus dem TecDAX herausgefallenen Spezialanlagenbauers AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF), der wohl bald in den deutschen Technologieindex zurückkehren dürfte, sind zahlreichen Derivate im Angebot, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Von Kerssenbrock rechne mit Blick auf die jüngste Rangliste Aktienindices mit einer Wiederaufnahme der Papiere durch die Deutsche Börse. Dafür müssten voraussichtlich wegen zu geringer Börsenumsätze die Anteilscheine von Stratec weichen.AIXTRON sei Ende 2016 im Zuge einer geplanten Übernahme durch chinesische Investoren aus dem Index verbannt worden. Die Akquisition sei aber wegen des Vetos der USA abgeblasen worden. Daraufhin sei es zu einem heftigen Kurseinbruch gekommen. Habe sich der Titel dem Angebot der Chinesen bei 6,00 Euro je Papier fast angenähert, sei es Ende Dezember bis auf fast drei Euro nach unten gegangen. Doch seitdem ist der Titel auf Erholungskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2017)