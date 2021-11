Kursziel

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 27,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 08.11.2021 21,50 Halten Independent Research Markus Jost 08.11.2021 29,00 Overweight Barclays Capital Keagan Bryce-Borthwick 05.11.2021 23,50 Buy Warburg Research Malte Schaumann 05.11.2021 25,00 Kaufen DZ BANK Armin Kremser 04.11.2021



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

21,63 EUR +0,98% (19.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

21,67 EUR +0,70% (19.11.2021, 17:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.11.2021/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 oder 21,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 4. November die Zahlen zum dritten Quartal 2021 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. November habe sich der Umsatz in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum zweiten Jahresviertel nahezu auf knapp 131 Millionen Euro verdoppelt. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern seien davon 28 Prozent hängen geblieben, absolut entspreche das einer Vervielfachung auf gut 36 Millionen Euro. Allerdings hätten im Vorquartal noch Kosten für die Neuausrichtung der Tochter Apeva belastet, die sich nach erfolglosen Kundengesprächen in Südkorea zuletzt in China nach Kunden für die Technologie zur Herstellung von Oleds umgesehen habe. Unter dem Strich habe AIXTRON mit 31,4 Millionen Euro mehr als viermal so viel wie im zweiten Quartal verdient.Für das Gesamtjahr kalkuliere AIXTRON-Chef Grawert weiterhin mit einem Umsatz zwischen 400 und 440 Millionen Euro, wovon 20 bis 22 Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben sollten. Der Auftragseingang solle 440 bis 480 Millionen Euro erreichen. Hier stünden nach neun Monaten fast 378 Millionen Euro auf dem Zettel. Mit Blick auf das obere Ende der Spanne sind damit schon fast vier Fünftel geschafft, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays: Die britische Investmentbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die kräftigen Kursverluste der Aktie als Reaktion auf die Bilanz zum dritten Quartal des Maschinenbauers für die Chipindustrie seien nicht angemessen, schrieb Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am 5. November vorliegenden Studie. Das Quartal sei stark verlaufen und die Wachstumssorgen mit Blick auf das neue Jahr 2022 übertrieben.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: