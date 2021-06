Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (10.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Prognoseanhebung von AIXTRON sorge für einen satten Kurssprung. Nachdem die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters bereits gestern im späten Handel angesprungen sei, ziehe der Kurs heute erneut um mehr als 17 Prozent an. Ein Ende der Aufwärtsbewegung scheine noch nicht in Sicht - im Gegenteil!"Der Aktionär" habe bereits berichtet: Eine Reihe kurzfristig verbuchter Großaufträge lasse AIXTRON noch optimistischer auf das Jahr blicken. Für das zweite Quartal erwarte der Konzern Auftragseingänge "auf dem hohen Niveau" des ersten Jahresviertels. Auch für den Rest des Jahres sei mit einer starken Kundennachfrage zu rechnen, habe es zur Begründung der erhöhten Prognose weiter geheißen.AIXTRON habe Ende April mit der Vorlage seiner Zahlen zum ersten Quartal die Prognose schon einmal erhöht. Dabei habe das Unternehmen zum Jahresstart weiter vom Digitalisierungsboom und einer stark anziehenden Nachfrage nach Komponenten für die Halbleiterindustrie profitiert. Besonders der große Bedarf an Anlagen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Basis von Galliumnitrid habe AIXTRON in die Karten gespielt. Sie würden für die energieeffiziente Leistungselektronik zum Beispiel für kompaktere und leistungsfähigere Ladegeräte und für die drahtlose Datenübertragung im 5G-Mobilfunk genutzt.Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank habe frühestens mit dem Quartalsbericht des MDAX-Konzerns mit einem optimistischeren Ausblick gerechnet. Schupp sei nach einem Gespräch mit dem Unternehmen überzeugt, dass die Treiber für den Hightech-Maschinenbauer Bestand haben würden, in puncto Volumen aber noch bedeutender geworden seien. Er habe sein Kursziel um einen Euro auf 27 Euro angehoben. Damit sehe der Experte, der mit seinem Ziel aktuell zu den größten Optimisten gehöre, selbst nach dem jüngsten Kurssprung noch immer 25 Prozent Kurspotenzial. Weitere Analysten dürften in Kürze ihre Schätzungen und Kursziele ebenfalls anpassen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit Hebel auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 10.06.2021)Mit Material von dpa-AFX