AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 14,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 18.04.2019 12,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 11.04.2019 10,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 01.03.2019 12,50 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 28.02.2019 7,40 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 27.02.2019 11,50 Buy Warburg Research Malte Schaumann 27.02.2019



9,908 EUR -1,31% (26.04.2019, 17:35)



9,944 EUR -1,10% (26.04.2019, 22:25)



DE000A0WMPJ6



A0WMPJ



AIXA



AIXXF



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (29.04.2019/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 7,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE wird am 30. April die Zahlen zum 1. Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank: Analyst Uwe Schupp hat den Wert vor Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Er rechne mit einem erfreulichen ersten Quartal des Spezialmaschinenbauers und liege mit seinen Schätzungen über dem Ausblick des Unternehmens, schrieb Schupp in einer am 18. April vorliegenden Studie.Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für AIXTRON nach Q4-Zahlen von 8,50 auf 7,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Der schwache Ausblick des Spezialanlagenbauers für die Halbleiterindustrie auf das laufende Jahr konterkariere das positive Schlussquartal 2018, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am 27. Februar vorliegenden Studie. Vor allem die Ergebnisziele hätten enttäuscht. Friebel habe seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2019 und 2020 gesenkt.Barclays hat AIXTRON vor Zahlen auf "equal weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für Unternehmen aus dem europäischen Hardware-Technologiebereich ähnlich wie das vierte verlaufen sein, schrieb Barclays-Analyst, Andrew Gardiner, in einer am 11. April vorliegenden Branchenstudie. Zugleich dürfte der Ausblick vorsichtiger als bislang angenommen ausfallen. Für den auf die Chipindustrie ausgerichteten Maschinenbauer AIXTRON erwarte Gardiner einen stabilen Start. Die Berechenbarkeit der zukünftigen Geschäftsentwicklung jedoch sei begrenzt.Die Formel ist denkbar einfach: Das erste Quartal bei AIXTRON dürfte von der mangelnden Investitionsbereitschaft der Kunden geprägt sein, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom Freitag, 26. April. Passe der Ausblick und stelle der Vorstand zumindest eine Belebung der Nachfrage und der Auftragslage im zweiten Halbjahr in Aussicht, könnte die Aktie ein neues Kaufsignal generieren - und zur Trendfortsetzung ansetzen."Der Aktionär" erwarte bei steigenden Umsätzen ein leicht rückläufiges operatives Ergebnis. Ab dem kommenden Jahr dürften aber auch die Gewinne wieder dynamisch und vor allem nachhaltig zulegen. Passend dazu drehe der Vorstand an allen erdenklichen Schrauben, um die Margen zu verbessern.AIXTRON profitiere von seiner breiten Aufstellung. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen befänden sich dabei in absoluten Megatrends, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden. Verdichten sich die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem zweiten Halbjahr, dann dürfte die Aktie nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen - auch wenn sich Anleger dabei auf eine anhaltend volatile Kursentwicklung einstellen sollten, so Michael Schröder von "Der Aktionär" weiter.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?