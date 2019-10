Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 13,00 Buy Deutsche Bank - 22.10.2019 11,50 Buy Warburg Research Malte Schaumann 14.10.2019 11,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 11.10.2019 12,50 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 25.09.2019 9,40 Verkaufen Independent Research Markus Jost 29.07.2019 12,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 25.07.2019 8,00 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 25.07.2019



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,598 EUR -1,86% (22.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,552 EUR -2,43% (22.10.2019, 17:56)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.10.2019/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 13,00 oder 8,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE wird am 24. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank und liegt bei 13 Euro. Die Deutsche Bank hat den Titel in ihrer "European Mid-Caps Best Ideas"-Liste der acht aussichtsreichsten Werte belassen. Zudem wurde die Einstufung "buy" bestätigt. Seit dem Start im Januar 2019 habe dieses Portfolio eine Rendite von mehr als 20 Prozent eingebracht und sich damit deutlich besser als der Vergleichsindex "STOXX 200 European Smaller Companies" entwickelt, habe die Deutsche Bank in einer am 22. Oktober vorliegenden Studie mitgeteilt. Bei dem Anlagenbauer hätten sich die Fundamentaldaten in den vergangenen Monaten verbessert und zu einem erhöhten Margenziel für das Gesamtjahr 2019 geführt.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die AIXTRON-Aktie kommt von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für AIXTRON von 12 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Die konjunkturelle Schwäche und Warnungen der LED-Hersteller mahnten zur Vorsicht bei dem Anlagenbauer, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 11. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Langfristig gebe es aber interessante Wachstumsperspektiven.Laut "Der Aktionär" dürfte sich der Auftragseingang bei AIXTRON im 3. Quartal vom temporären Tief im 2. Quartal in Höhe von 44,7 Millionen Euro wieder auf über 50 Millionen Euro erholt haben. Im Vergleich zum Vorjahr stehe dabei aber noch immer ein Rückgang von über 30 Prozent zu Buche. Gleiches gelte für den 9-Monatsvergleich. Im Schlussquartal sei dann mit einer Fortsetzung der Erholung beim Ordereingang in Richtung 70 Millionen zu rechnen. Das wäre eine neuer Jahreshöchstwert, mit dem der Rückgang von rund 35 Prozent aus den ersten neun Monaten im Jahresvergleich wieder ausgleichen werden könnte.Halte der Trend auch im kommenden Jahr an, immerhin habe sich AIXTRON in vielen hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet, und passe die Qualität der Preise bei den Aufträgen, dann sollten die Margen in den kommenden Quartalen ebenfalls wieder anziehen.Die Aktie dürfte sich im Vorfeld der Q3-Zahlen gewohnt volatil präsentieren. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Prognosen für das Gesamtjahr am Donnerstag erneut bestätigt würden. Bestätigt der Vorstand dabei noch den positiven Trend auf der Auftragsseite, dann sollten die Bullen das Kommando übernehmen und die Aktie erneut den massiven Widerstand bei 10,50 Euro ins Visier nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 21. Oktober.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?