Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,215 EUR -0,63% (22.05.2019, 12:30)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,24 EUR -0,29% (22.05.2019, 12:20)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe."Der Aktionär" sei überzeugt: Die breite Aufstellung in spannenden Wachstumsmärkten werde bei AIXTRON für eine spürbare Belebung des Geschäfts sorgen - spätestens ab dem kommende Jahr. Mit der anziehenden Nachfrage sollten auch die Gewinne und damit auch die Aktie steigen. Daher würden sich auch immer Leerverkäufer zurückziehen.Nach dem Börsengang 1997 habe AIXTRON das Auf und Ab des Neuen Marktes durch- und überlebt. Im Herbst 2016 habe ein chinesischer Investor für den Anlagenbauer ein Übernameangebot vorgelegt. Der Deal sei an einem US-Veto gescheitert. Das Geschäft von AIXTRON sei neu ausgerichtet worden. Ruhe sei aber nicht wirklich eingekehrt. Kurzfristig sei das Sentiment durch die Investitionszurückhaltung der Kunden und den Handelsstreit zwischen China und den USA belastet. Mittel- und langfristig gebe es aber allen Grund, für AIXTRON optimistisch zu sein.Zu diesem Schluss kämen allem Anschein auch immer mehr Hedgefonds-Manager. Ein Blick auf die Netto-Leerverkaufspositionen im Bundesanzeiger zeige: Die Shorties würden bei AIXTRON ihre Positionen reduzieren. AHL Partners, Carlson Capital und Arrowstreet Capital hätten ihre jeweilige Position im Mai weiter reduziert.Zur Erinnerung: AIXTRON profitiere von seiner breiten Aufstellung. Noch sei die Visibilität recht gering. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich aber in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link