Börse Stuttgart-Aktienkurs AGRARIUS-Aktie:

4,00 EUR 0,00% (21.11.2019, 15:30)



ISIN AGRARIUS-Aktie:

DE000A2BPL90



WKN AGRARIUS-Aktie:

A2BPL9



Ticker-Symbol AGRARIUS-Aktie:

AU2



Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (21.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) weiterhin spekulativ zu kaufen.Im Juli habe der Vorstand von AGRARIUS bereits darauf hingewiesen, dass die Resultate aus der Vermarktung der Winterkulturen um ca. 380 Tsd. Euro unter der Prognose liegen könnten. Vor allem die Entwicklung des Winterweizens sei negativ vom Wetter beeinflusst worden, so dass sich ein Teil der Ernte wegen minderer Qualität nur als Futterweizen (mit niedrigeren Verkaufspreisen) geeignet habe. Zum damaligen Zeitpunkt habe aber noch das Potenzial bestanden, zumindest einen Teil der Einbußen mit den Sommerkulturen aufzuholen. Das sei aber im Anschluss offensichtlich nicht in dem erhofften Ausmaß gelungen, denn das Unternehmen habe nun nach dem Abschluss der Ernte melden müssen, dass die bislang gültige Zielspanne für den diesjährigen Konzernumsatz von 8,0 bis 8,9 Mio. Euro voraussichtlich unterschritten werde, weshalb auch das anvisierte positive Ergebnis nicht erreicht werden könne. Als Hauptgrund werde, ohne weitere Differenzierung, die Kombination aus unterplanmäßigen Erträgen und den erzielten Verkaufspreisen genannt. Zudem würden durchgeführte Verkäufe von Agarerzeugnissen, die noch bis 2020 eingelagert seien, erst im nächsten Jahr umsatzwirksam.Die Ergebnisse von AGRARIUS würden immer im substanziellen Maße dem Einfluss von Wetter und Marktpreisen unterliegen. Im laufenden Jahr falle der Effekt in Summe deutlich negativ aus, vor allem die Winterkulturen hätten die Erwartungen verfehlt. Das Unternehmen habe daher einräumen müssen, dass die Ziele für das Geschäftsjahr nicht erreicht würden. Der Analyst habe infolgedessen seine Schätzungen für 2019 reduziert und einen zusätzlichen Sicherheitsabschlag für die Jahre ab 2020 vorgenommen. Dennoch sollten ab dem nächsten Jahr auslaufende Kostenbelastungen aus der starken Flächenexpansion für eine deutliche Ergebnisverbesserung sorgen.Auf dieser Basis sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, das Kursziel mit jetzt 6,70 Euro (zuvor: 7,20 Euro) weiter deutlich über dem aktuellen Kurs und bestätigt das Urteil "speculative buy". (Analyse vom 21.11.2019)Börsenplätze AGRARIUS-Aktie: