XETRA-Aktienkurs AGRARIUS-Aktie:

4,60 EUR +2,45 % (04.07.2018, 10:22)



ISIN AGRARIUS-Aktie:

DE000A2BPL90



WKN AGRARIUS-Aktie:

A2BPL9



Ticker-Symbol AGRARIUS-Aktie:

AU2



Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (04.07.2018/ac/a/nw)





Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) weiterhin spekulativ zu kaufen.Nach starken Ergebnissen im Geschäftsjahr 2016 sei die letzte Finanzperiode für AGRARIUS wetterbedingt enttäuschend verlaufen. Vor allem wegen einer längeren Phase mit großer Hitze und Trockenheit sei die gesamte Erntemenge mit 24,2 Tsd. Tonnen um 22 Prozent unter dem Vorjahreswert geblieben. Der Umsatz pro Hektar habe sich deswegen binnen Jahresfrist von 1.132 Euro auf 941 Euro reduziert, habe damit deutlich unter dem Planwert in Höhe von 1.028 Euro je Hektar gelegen und dem Unternehmen letztlich einen Jahresverlust von -1,0 Mio. Euro (nach einem Überschuss von 0,5 Mio. Euro im Vorjahr) beschert.Dennoch sei dem Management ein großer Fortschritt gelungen. Eine günstige Gelegenheit nutzend sei nämlich die Anbaufläche um kräftige 26,8 Prozent erweitert worden. Auch, wenn zunächst die Anlaufkosten, die notwendig seien, um die Erträge auf das übliche Niveau der Gruppe zu heben, die Zahlen belasten würden, resultiere daraus erhebliches Potenzial für Wachstum und zusätzliche Skaleneffekte.Trotz dieser Belastungen seien aber auch die Perspektiven für 2018 aussichtsreich. Die Kulturen würden sich in einem guten Zustand befinden und - falls das Wetter in den nächsten Wochen mitspiele - eine deutliche Steigerung der Erntemenge gegenüber 2017 möglich erscheinen lassen. Steffen rechne in der laufenden Periode mit einem Wachstum der Konzerneinnahmen um 17,7 Prozent und mit einem positiven Nettoergebnis von 0,3 Mio. Euro.Das Prognoserisiko bleibt wegen des starken Wettereinflusses auf die Geschäftszahlen unverändert hoch, weswegen sein Urteil für die AGRARIUS-Aktie weiterhin "speculative buy" lautet, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2018)