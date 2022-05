Börsenplätze AGCO-Aktie:



Die AGCO Corporation (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und den dazugehörigen Ersatzteilen in der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen bietet Landwirten landwirtschaftliche Lösungen durch ein komplettes Sortiment an Traktoren, Mähdreschern, Heu- und Futtermaschinen, Saat- und Bodenbearbeitungsgeräten, Getreidelagerungs- und Eiweißproduktionssystemen sowie Ersatzteilen. Die Produkte des Unternehmens werden unter verschiedenen Marken vertrieben, darunter AP, Cimbria, Cumberland, Fella, Fuse, Gleaner, GSI, Precision Planting, Sunflower, Tecno, White Planters, Grain & Protein, AGCO Genuinecare, AGCO Parts, AGCO Power, AGCO Protection, AGCO Service und AGCO Trader.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AGCO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AGCO Corp. (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Landtechniker AGCO habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen schlagen können. Die Aktie habe nachbörslich kräftig zugelegt.Das Unternehmen habe einen Gewinn pro Aktie von 2,03 Dollar erzielt und damit 14 Cent über den Erwartungen gelegen. Die Einnahmen hätten um 13 Prozent auf 2,69 Milliarden Dollar gesteigert werden können. Die Experten hätten mit etwas weniger - 2,65 Milliarden Dollar - gerechnet. Besonders stark sei das Wachstum in Südamerika ausgefallen, hier seien die Erlöse um rund 48 Prozent gestiegen.CEO Eric Hansoti habe angegeben, dass die Nachfrage nach AGCO-Produkten im letzten Quartal deutlich zugenommen habe, was sich positiv auf der Auftragslage ausgewirkt habe. Allerdings habe das Unternehmen aufgrund des Ukraine-Kriegs aktuell mit Lieferengpässen und höheren Lieferantenpreisen zu kämpfen. Die Inflation habe zu höheren Material- und Logistikausgaben sowie zu Ineffizienzen bei der Produktion geführt."Der Aktionär" habe bereits einen starken Quartalsbericht von AGCO erwartet. Die Prognoseanhebung bestätige die Einschätzung des "Aktionär", dass das derzeitige Marktumfeld dem Landtechniker in die Karten spiele. Daher notiere die Aktie vorbörslich völlig berechtigt rund 4 Prozent im Plus.Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur AGCO-Aktie. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link