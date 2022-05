Börsenplätze AGCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGCO-Aktie:

122,70 EUR -0,05% (03.05.2022, 10:25)



NYSE-Aktienkurs AGCO-Aktie:

128,83 USD +1,12% (02.05.2022, 22:00)



ISIN AGCO-Aktie:

US0010841023



WKN AGCO-Aktie:

888282



Ticker-Symbol AGCO-Aktie:

AGJ



NYSE-Symbol AGCO-Aktie:

AGCO



Kurzprofil AGCO Corp.:



Die AGCO Corporation (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und den dazugehörigen Ersatzteilen in der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen bietet Landwirten landwirtschaftliche Lösungen durch ein komplettes Sortiment an Traktoren, Mähdreschern, Heu- und Futtermaschinen, Saat- und Bodenbearbeitungsgeräten, Getreidelagerungs- und Eiweißproduktionssystemen sowie Ersatzteilen. Die Produkte des Unternehmens werden unter verschiedenen Marken vertrieben, darunter AP, Cimbria, Cumberland, Fella, Fuse, Gleaner, GSI, Precision Planting, Sunflower, Tecno, White Planters, Grain & Protein, AGCO Genuinecare, AGCO Parts, AGCO Power, AGCO Protection, AGCO Service und AGCO Trader. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AGCO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Landtechnik-Riesen AGCO Corp. (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) unter die Lupe.Einer der wenigen Industriezweige, der von der aktuellen Krise und der hohen Inflation profitiere, sei die Landwirtschaft. Kein Wunder, dass Landtechniker sich derzeit über volle Auftragsbücher freuen könnten. Darunter befinde sich auch der US-Konzern AGCO, der morgen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vorlegen werde.AGCO besitze ein sehr breit gefächertes Portfolio im Bereich der landwirtschaftlichen Geräte und stelle u.a. Getreidespeicher, Mähdrescher, Traktoren, Futtererntemaschinen und Sprühgeräte her. Eine der bekanntesten AGCO-Marken dürfte Fendt sein, Marktführer für Traktoren in Deutschland und Frankreich.Die Analysten würden für das Q1 einen Gewinn pro Aktie von 1,89 Dollar und einen Umsatzanstieg um elf Prozent auf 2,65 Mrd. Dollar erwarten. Das operative Ergebnis solle bei rund 201 Mio. Dollar liegen.Das derzeitige Marktumfeld spiele AGCO in die Karten, daher gehe DER AKTIONÄR von einem starken Quartalsbericht aus. Gelinge es dem Landtechniker bei den Q1-Zahlen für eine positive Überraschung zu sorgen, dann dürfte die AGCO-Aktie wieder richtig Fahrt aufnehmen. Die wichtige 150-Dollar-Marke würde dann wieder ins Visier rücken.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link