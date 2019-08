Börsenplätze AFG Arbonia Forster-Aktie:



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: ARBN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (13.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: ARBN) weiterhin zu verkaufen.Arbonia habe für H1/2019 einen Umsatz von CHF 688 Mio. (+6,6% J/J) gemeldet und liege damit 1,3% unter den Konsenserwartungen, da das organische Wachstum nur 1,4% betragen habe. Das positive Wachstum bei Türen (+4,1% J/J) und HVAC (+2,6%) sei durch einen Rückgang bei Sanitär (-0,6%) und Fenstern (-2,1%) fast aufgezehrt worden.Das EBITDA habe CHF 48,3 Mio. (+9,4% J/J) betragen und liege 5,8% unter den Markterwartungen, was durch Restrukturierungsmaßnahmen im Umfang von CHF 5 Mio. für Vasco (HVAC) bedingt sei. Aber auch in den anderen drei Segmente sei das EBITDA hinter den Prognosen zurückgeblieben.Das EPS sei im fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 50% zurückgegangen. Dieser Entwicklung lägen Restrukturierungskosten, höhere Abschreibungen und höhere Steuern zugrunde. Das ausgewiesene EPS sei um 76% eingebrochen, da in H1/2018 ein Buchgewinn enthalten gewesen sei. Der freie Cashflow habe sich dank verbessertem Management des Nettoumlaufvermögens auf CHF -39 Mio. (H1/2018: CHF -75 Mio.) verbessert.Trotz des unerwartet schwachen org. Wachstums in H1 rechne Arbonia für GJ 2019 weiter mit einem org. Umsatzwachstum von rund 3%. Für das EBITDA würden CHF 128 bis 136 Mio. angepeilt, einschließlich einer positiven Auswirkung von IFRS 16 in Höhe von CHF 10 bis 12 Mio.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die AFG Arbonia Forster-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 10,50. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link