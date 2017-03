Börse Stuttgart-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

16,058 EUR +3,28% (01.03.2017, 11:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

17,10 CHF +1,79% (01.03.2017, 10:59)



ISIN AFG Arbonia Forster-Aktie:

CH0110240600



WKN AFG Arbonia Forster-Aktie:

A1CUXD



Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

AFGN



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (01.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sein bisheriges Anlagevotum für die AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN).Trotz eines org. Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2016 von nur 0,9% habe AFG Arbonia Forster ein deutlich verbessertes ber. EBITDA von CHF 66 Mio. (+16% im Jahresvergleich) erreicht, was leicht über der Managementvorgabe von CHF 65 Mio. liege.Für das Geschäftsjahr 2017 erwarte das Management eine anhaltend positive Endmarktentwicklung, insbesondere in Deutschland, wobei die Wohnungsfertigstellungen um 5,6% im Jahresvergleich ansteigen dürften.AFG Arbonia Forster habe die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 von rund CHF 1,3 Mrd. bestätigt, wobei die Konsolidierung von Looser per 31. Dezember 2016 berücksichtigt werde. Das Management lege ebenfalls eine EBITDA-Prognose von "über CHF 110 Mio." vor, die nach Ansicht von Pomrehn sehr konservativ sei, da das Unternehmen bereits letztes Jahr ein Pro-forma-EBITDA von CHF 109 Mio. erreicht habe. CEO A. von Witzleben habe die Herausforderung betont, bei der Verlagerung eines großen Teils der Radiatoren - und Fensterproduktion nach Osteuropa sowohl die Qualität als auch die Effizienz sicherzustellen. Der Analyst gehe davon aus, dass die Prognose einem Worst-Case-Szenario entspreche und das Unternehmen diese nach Veröffentlichung der H1 17-Ergebnisse anheben dürfte, vorausgesetzt die Produktionsverlagerung sei erfolgreich durchgeführt worden.Die AFG Arbonia Forster-Aktie ist nicht mehr günstig zu haben, weshalb Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "hold"-Rating vorerst beibehält und sein DCF-basiertes Kursziel von CHF 15 auf CHF 16 erhöht. (Analyse vom 01.03.2017)Börsenplätze AFG Arbonia Forster-Aktie: