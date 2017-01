Börse Frankfurt-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

16,683 EUR -1,13% (19.01.2017, 09:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

17,60 CHF -3,30% (19.01.2017, 11:58)



ISIN AFG Arbonia Forster-Aktie:

CH0110240600



WKN AFG Arbonia Forster-Aktie:

A1CUXD



Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

AFGN



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (19.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN).Arbonia melde einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2016 von CHF 995,3 Mio. (+5,7% im Jahresvergleich; org. Wachstum von 0,9% im Jahresvergleich), 1,6% unter der Analystenschätzung und 1,7% unter der Konsensschätzung. Während das org. Umsatzwachstum der Division Building Security (+4,5% im Jahresvergleich) besser als erwartet ausgefallen sei, sei das org. Wachstum der Division Building Envelope (-1,2% im Jahresvergleich) wegen des anhaltend schwierigen Marktumfelds, insbesondere in der Schweiz, schwächer gewesen als erwartet. Das org. Wachstum der Division Building Technology (+1,1%) sei leicht besser gewesen als von Pomrehn erwartet, unterstützt durch einen positiven Trend im Wohnungsbausektor, insbesondere in Deutschland.Arbonia bestätige die GJ16-Ziele und rechne mit einem EBITDA-Anstieg im Jahresvergleich, einem Eigenkapital von zwischen 40% und 45% sowie einer Nettoverschuldung ohne Übernahmeeffekte von ca. CHF 50 Mio. per Ende 2016.Das Unternehmen habe keine Angaben zu der angepeilten Veräußerung der Coatings-Division von Looser gemacht.Fürs Erste hält Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, aber an seinem "hold"-Rating fest. Das Kursziel laute CHF 15. (Analyse vom 19.01.2017)